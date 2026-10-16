O femeie din capitală, înșelată de escroci telefonici cu peste 2 milioane de lei

Femeia a fost telefonată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Moldcell, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Sub pretextul anulării unor transferuri fictive și al „protejării” banilor, suspecții au convins-o să ia un credit și să le transmită suma prin intermediul unui curier.

Potrivit datelor Poliției, în ultimele 48 de ore au fost înregistrate trei cazuri de escrocherie telefonică. Totuși, două dintre cazuri au fost comise anterior însă raportate abia acum de victime. Prejudiciul total fiind estimat la peste 2,5 milioane de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 66 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să provoace prejudicii.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani și să nu divulge date personale sau bancare necunoscuților. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să verifice informațiile direct la instituțiile în numele cărora pretind că acționează escrocii.