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O femeie din Chișinău a fost înșelată de 1,4 milioane de lei de escroci, care s-au prezentat drept polițiști

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O femeie din Chișinău a fost înșelată de 1,4 milioane de lei de escroci, care s-au prezentat drept polițiști

O femeie de 77 de ani din Chișinău a rămas fără aproximativ 1,4 milioane de lei, după ce a fost înșelată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Poliției. Escrocii au convins victima că datele sale personale au fost compromise și că riscă să fie implicată în activități teroriste, motiv pentru care economiile sale ar trebui supuse unor verificări.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cazul s-a produs în perioada 1–10 octombrie, însă a fost raportat autorităților abia acum.

Suspecții au contactat telefonic femeia și, sub pretextul unor verificări de securitate, au determinat-o să le transmită economiile personale, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de lei. Banii au fost preluați prin intermediul unui curier.

Poliția precizează că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică, însă a fost raportat acest caz comis anterior.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 57 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să sufere prejudicii financiare.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor suspecte și să nu transmită bani sau date personale unor persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituțiile statului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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