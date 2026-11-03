O femeie din Chișinău a fost înșelată de 1,4 milioane de lei de escroci, care s-au prezentat drept polițiști

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cazul s-a produs în perioada 1–10 octombrie, însă a fost raportat autorităților abia acum.

Suspecții au contactat telefonic femeia și, sub pretextul unor verificări de securitate, au determinat-o să le transmită economiile personale, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de lei. Banii au fost preluați prin intermediul unui curier.

Poliția precizează că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică, însă a fost raportat acest caz comis anterior.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 57 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să sufere prejudicii financiare.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor suspecte și să nu transmită bani sau date personale unor persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituțiile statului.