O fregată rusă a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în apele internaționale

Conform Forțelor Armate daneze, elicopterul se afla într-o misiune de rutină de fotografiere într-o zonă situată la sud de orașul Gedser, de pe insula Falster, notează DIGI24.ro.

Când elicopterul s-a apropiat de nava de război rusă, au fost lansate două rachete de semnalizare, dintre care una ar fi trecut pe lângă elicopter la o distanță foarte mică.

Ministrul apărării din Danemarca, Jeppe Bruus, afirmă că ia în serios acest incident. „Acesta este un semn că limitele au fost depășite în ceea ce privește asumarea de riscuri din partea Rusiei”, spune el.

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei l-a convocat pe ambasadorul rus în urma incidentului. Nu se știe încă când va avea loc întâlnirea.

Jeppe Bruus califică acțiunile Rusiei ca fiind neprofesioniste. „Acest lucru nu înseamnă că ne vom schimba modul de acțiune, în sensul că avem o sarcină complet legitimă de a monitoriza ceea ce se întâmplă, iar Forțele de Apărare vor continua să îndeplinească această sarcină și în viitor”, a declarat el.

Nu s-au raportat victime.