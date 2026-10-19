O mamă din Strășeni riscă să fie decăzută din drepturile părintești după ce și-ar fi expus în mod repetat copilul pe rețelele sociale

Contactat de IPN, viceprimarul orașului Strășeni și președintele echipei multidisciplinare, Ion Scobici, afirmă că mama a ajuns de mai multe ori în atenția autorităților locale, iar copilul este scos din familie pentru a treia oară. Viceprimarul a declarat că numai în acest an, cazul femeii a fost discutat de trei ori în cadrul ședințelor echipei multidisciplinare, în urma sesizărilor primite de la persoane care au semnalat comportamentul femeii pe rețeaua socială TikTok.

Potrivit lui Ion Scobici, specialiștii au constatat că femeia este dependentă de TikTok. El a subliniat că problema principală este lipsa de atenție și de educație adecvată acordate copilului, precum și faptul că mama nu îi asigură condițiile necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare. Viceprimarul a mai spus că tatăl biologic al băiatului nu locuiește împreună cu mama, dar nu a dat detalii despre implicarea tatălui în creșterea copilului.

Ion Scobici a spus că în unele înregistrări se auzea vocea copilului, care folosea expresii obscene, iar în altele avea comportamente nepotrivite pentru vârsta sa, cum ar fi scenele în care consumă băuturi alcoolice. El a menționat că expunerea publică a unui minor în astfel de ipostaze poate avea consecințe negative asupra acestuia, inclusiv în relațiile cu colegii.

Viceprimarul orașului Strășeni a precizat că, în urma examinării cazului, echipa multidisciplinară a decis să solicite în instanță decăderea mamei din drepturile părintești, având în vedere situațiile semnalate în mod repetat și interesul superior al copilului. Viceprimarul a subliniat că este primul caz de acest gen din Strășeni.

În ultimii trei ani, în Moldova au fost depuse 1 965 de cereri pentru decăderea din drepturile părintești, majoritatea fiimnd înaintate de autoritățile tutelare teritoriale.