O navă, care se îndrepta spre portul Constanța, a fost lovită de 3 drone în Marea Neagră, în apropiere de Bulgaria

Acest lucru a fost anunțat de ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, informează Hotnews.ro cu referire la Novinite.

Potrivit demnitarului bulgar, atacul a avut loc chiar în timpul unei reuniuni trilaterale la Sofia cu ministrul român al Apărării, Ștefan Radu-Oprea, și cu ministrul turc al Apărării, Yaşar Güler, pentru măsuri de protejare a navigației în Marea Neagră.

Nava a fost lovită în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 21 de mile marine de localitatea Șabla (circa 33 de km) și era portcontainer care plecase din portul israelian Haifa. Vasul, Contship Jet, se îndrepta către Portul Constanța, conform site-ului specializat Marine Traffic.

O navă-cisternă a fost trimisă în ajutorul corabiei atacate, în timp ce echipajul s-a evacuat pe bărci de salvare, potrivit agenției specializate Maritime.bg.

Pescarii, care au fost martorii atacului, au spus că au văzut un incendiu la bordul navei și că aceasta s-a înclinat considerabil spre dreapta. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.

De altfel, mai multe incidente au avut loc în ultima perioadă în apropierea apelor terioriale ale României. Ultima dată, pe 23 octombrie, o navă sub pavilion comorian, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat la o distanţă de 13 mile marine de Constanţa.