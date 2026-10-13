O navă care se îndrepta spre R. Moldova, lovită de o dronă în Marea Neagră, în largul Bulgariei. Sofia cere ajutorul UE și NATO

Cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, fără să fie înregistrate victime. Incidentul are loc la o săptămână după ce alte două nave comerciale au fost atacate în zonă, una dintre ele scufundându-se, transmite Digi24.RO. În acest context, Bulgaria a cerut Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone.

Nava de mărfuri generale Chelsea 3, sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala, a anunțat marți biroul de presă al Administrației Regionale din Varna, informează BTA preluată de Agerpres.

Nava este ușor înclinată, iar toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați. Marinarii au fost aduși la Varna la bordul unei nave a Poliției de Frontieră bulgare. Potrivit informațiilor preliminare, nu s-au înregistrat victime. Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 02:00, ora locală.

Bulgaria cere sprijinul UE și NATO pentru investigarea atacurilor

Bulgaria a solicitat Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat nave comerciale în Marea Neagră.

Premierul Rumen Radev a declarat luni că nu este clar dacă dronele implicate în atacurile anterioare au fost lansate din Rusia sau din Ucraina, relatează dpa, preluată de Agerpres. Potrivit Reuters, Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat.

O navă s-a scufundat în trei minute. 12 marinari sunt dați dispăruți

La 6 octombrie, două nave comerciale au fost atacate cu drone maritime și aeriene în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre nave, Alfa Watan, care naviga sub pavilion Togo, s-a scufundat la aproximativ trei minute după atac.

Cei 12 membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți. O dronă capabilă să provoace asemenea daune ar fi putut fi echipată cu o încărcătură de peste 300 de kilograme, a declarat Dimitar Nedialkov, profesor la Academia Militară din Sofia, pentru postul de televiziune bulgar Nova.

A doua navă, Able, naviga sub pavilion Palau și transporta cereale către Istanbul când a fost cuprinsă de flăcări. Cei 18 membri ai echipajului au fost salvați. Investigațiile inițiale nu au identificat resturi de dronă la bordul navei. Potrivit relatărilor din presă, Able a părăsit ulterior apele bulgare.

Zelenski acuză Rusia de un atac combinat cu drone maritime și aeriene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile reprezintă „o altă parte a efortului Rusiei de a face ca partea de vest a Mării Negre să fie complet improprie navigației”.

În urma discuțiilor cu partea bulgară, s-a stabilit „că a fost vorba despre un atac rusesc combinat, folosind drone maritime și aeriene”, a afirmat Zelenski. După atacurile din 6 octombrie, președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a convocat Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională.