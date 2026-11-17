Personal militar și aeronave din cadrul Forțelor Aeriene Bulgare au fost desfășurate pentru a ajuta la operațiune, informează DIGI24.ro. Baliza de urgență a navei a fost activată la ora 08:02, transmițând un semnal de primejdie care indica scufundarea navei, după ce aceasta a dispărut de pe radar la scurt timp după miezul nopții.

Un avion Su-25 al Forțelor Aeriene a decolat de la Balcic la ora 10:25 pentru a inspecta zona din aer. O plută de salvare care transporta persoane a fost observată la fața locului, iar un elicopter Cougar a fost trimis pentru a-i salva pe cei aflați în pericol. Un al doilea avion Su-25 a fost trimis la scurt timp după ora 11:00.

Desfășurarea militară a urmat unui ordin al șefului Apărării, emis ca răspuns la o solicitare din partea Direcției Generale de Activități de Salvare de Urgență din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă, pentru sprijin aerian în cadrul căutărilor.

Nava GAS HUSKY a fost localizată ultima dată la 14,5 mile marine de locul unde nava de marfă BETUL 8 s-a răsturnat în ziua precedentă. Membrii echipajului acestei ultime nave au declarat jurnaliștilor că aceasta a fost lovită de două drone maritime.