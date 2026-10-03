O nouă conexiune aeriană între București și Chișinău va purta numele celebrului sportiv olimpic Ivan Patzaichin

Evenimentul a reunit oficiali din Republica Moldova și România, reprezentanți ai companiei TAROM, membri ai familiei fostului campion olimpic Ivan Patzaichin și jurnaliști din cele două țări.

Printre participanți s-au numărat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scriosteanu, ambasadorul României în Republica Moldova, Mihail Mîțu, directorul general al TAROM, Cristian Anghel, reprezentanta familiei Ivan Patzaichin, Ivona Patzaichin-Rusu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, Sergiu Spoială.

Vicepremierul Vladimir Bolea a subliniat că legătura aeriană dintre București și Chișinău are o istorie de un secol.

„Anul acesta marcăm 100 de ani de aviație civilă pe teritoriul actual al Republicii Moldova, iar primele legături aeriene, inaugurate în iunie 1926, ne conectau tot cu România, prin rutele București–Galați–Chișinău și București–Galați–Iași. Un secol mai târziu, această legătură rămâne importantă pentru familiile, oamenii de afaceri și toți cei care călătoresc între țările noastre”, a declarat Vladimir Bolea.

Potrivit ministrului, dezvoltarea conexiunilor aeriene este necesară atât pentru călătoriile dintre Republica Moldova și România, cât și pentru accesul pasagerilor la alte destinații internaționale.

„Avem nevoie de curse stabile, servicii bune și mai multe posibilități de conexiune cu alte destinații. Vom continua colaborarea cu operatorii aerieni pentru a dezvolta aceste legături în beneficiul pasagerilor”, a adăugat Vladimir Bolea.

Conexiunea București–Chișinău facilitează deplasările dintre cele două țări pentru călătorii personale, de afaceri și turistice. Totodată, prin aeroportul din București, pasagerii din Republica Moldova au acces la alte destinații internaționale.

Aeronava Boeing 737 MAX 8 poartă numele lui Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic și una dintre personalitățile reprezentative ale sportului românesc. Prezența membrilor familiei sale la ceremonia de la Chișinău a constituit un omagiu adus performanțelor marelui sportiv.

Zborul inaugural a avut loc în aceeași zi în care Republica Moldova marchează Ziua Națională a Vinului și în anul în care este celebrat centenarul aviației civile pe teritoriul actual al Republicii Moldova.