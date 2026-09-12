O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova. Traficul aerian, restricționat temporar

Potrivit instituției, obiectul a fost detectat la ora 15:26 de Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale. În același timp, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un aparat de zbor fără pilot.

Drona a survolat zona din apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca, după care a dispărut de pe radar în apropierea localității Băxani, din același raion.

La ora 16:03, aparatul a reapărut în proximitatea satului Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

Pentru a asigura securitatea zborurilor civile, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian în zonele Nord și Centru. Restricțiile pentru zona Centru au fost ridicate la ora 16:20, iar zece minute mai târziu a fost redeschis și spațiul aerian din zona Nord.

Deocamdată, Ministerul Apărării nu a comunicat tipul dronei, traseul ulterior al acesteia sau dacă aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova.