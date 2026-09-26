O nouă dronă a survolat ilegal Republica Moldova. Precizările Ministerului Apărării

Datele sistemelor de supraveghere arată că obiectul a fost detectat la ora 11:16, venind din direcția localității Stepanivka, regiunea Odesa. Acesta a traversat frontiera în direcția localității Novokotovsk, pe segmentul transnistrean.

La ora 11:18, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Pervomaisk, tot pe segmentul transnistrean, și s-a îndreptat spre localitatea Lîmanske din regiunea Odesa.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat despre ce tip de aparat de zbor este vorba și nici proveniența acestuia.

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.