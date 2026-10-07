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O nouă dronă a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova

Cristina Vlah
O nouă dronă a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova

O nouă dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. Despre acest lucru informează Ministerul Apărării al R. Moldova.

Potrivit autorității, aparatul de zbor a fost detectat la ora 20:04, în zona localității Pervomaisc, cu părăsirea spațiului național, la ora 20:05, în direcția localității Limanske, reg. Odesa, Ucraina.

„Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, se menționează în mesajul Ministerului.

Aceste zboruri s-au întețit tot mai mult în ultima perioadă, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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