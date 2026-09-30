O nouă dronă a survolat Republica Moldova. Spațiul aerian din zonele Nord și Centru, închis

Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost detectată de Sistemul național integrat de monitorizare. Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Deocamdată, Ministerul Apărării nu a oferit informații despre tipul aparatului, traiectoria acestuia sau durata survolului și a anunțat că va reveni cu detalii.

Este al doilea incident cu o dronă raportat azi în Republica Moldova.

În dimineața aceleiași zile, o altă dronă a survolat spațiul aerian moldovenesc și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, în zona unei antene de comunicații care aparține unui operator civil.

Potrivit constatărilor preliminare ale Poliției, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 40 de metri. Pe o porțiune de circa 12 metri a structurii antenei au fost identificate deformări ale metalului și urme ale efectului termic, iar fragmente ale aparatului de zbor au fost găsite pe o rază de aproximativ 265 de metri.

Serviciile de comunicații nu au fost afectate. Experții continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele primului incident.

Ambele cazuri au fost înregistrate în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.