O nouă ediție a Astra Film Chișinău, sprijinită de DRRM, vine să încânte publicul cu filme documentare pentru copii și maturi

Acest eveniment este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României și se va desfășura în perioada 11-13 noiembrie. În cadrul Festivalului, vor fi ecranizate filmele premiate recent la Astra Film Festival 2026 de la Sibiu.

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile. Spectatorii sunt invitați să-și rezerve locul în avans. Biletele rezervate sunt păstrate în contul personal, nu se percepe niciun cost și nu se adaugă taxe. Toate detaliile: https://astrafilm.ro/chisinau/tickets.

„Programul de seară este construit în jurul a trei teme distincte. Prima zi aduce în prim-plan documentarul „Elon Musk dezvăluit”, urmat de o discuție despre inteligența artificială. Ziua a doua propune întâlnirea cu trei dintre filmele care au primit cele mai importante distincții la ediția Astra Film Festival din acest an. În ultima zi, două documentare semnate de Dumitru Budrala ne apropie de universul păstorilor și de tradiția transhumanței, într-un an în care Organizația Națiunilor Unite marchează Anul Internațional al Pășunilor și Păstorilor. Programul complet: https://astrafilm.ro/chisinau/program/calendar”, ne informează organizatorii.

11 noiembrie. Inteligența artificială, între promisiune și responsabilitate

Deschiderea oficială Astra Film Chișinău va avea loc la ora 18:00, iar de la 18:30 este programat filmul „Elon Musk dezvăluit” (r. Andreas Pichler, Germania - 2025, 90 min). Documentarul investighează viziunea din spatele Tesla și promisiunea automobilului autonom, punând în balanță ambiția tehnologică, inovația și costurile umane ale erorilor. Prin investigații jurnalistice și mărturii din interiorul companiei, inclusiv povestea unei foste inginerițe românce de la Tesla, filmul examinează cultura internă și deciziile luate în numele progresului. Proiecția este însoțită de o discuție despre inteligența artificială.

12 noiembrie. Filmele premiate la Astra Film Festival 2026

A doua zi este dedicată filmelor care au fost remarcate și premiate la ediția Astra Film Festival de la Sibiu din acest an. Selecția aduce la Chișinău povești puternice despre comunitate, memorie, felul în care oamenii își apără locul în lume, dar și despre încrederea în sine și libertatea de exprimare.

• „Muntele” (r. Biljana Tutorov și Petar Glomazić, Serbia, Franța, Muntenegru, Slovenia - 2026, 105 min) este câștigătorul Premiului pentru cel mai bun documentar, Competiția Europa Centrală și de Est. În munții Muntenegrului, Gara și fiica ei, Nada, duc o viață strâns legată de stână și de ritmul naturii. Când planurile de militarizare a regiunii le amenință gospodăria și modul de viață, Gara devine o voce fermă a comunității și își apără public pământul.

• „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată” (r. Vlad Petri, România - 2026, 65 min) a fost declarat Cel mai bun documentar de juriul Competiției România la Astra Film Festival 2026. Într-un sat izolat din Bistrița-Năsăud, ritualurile care însoțesc moartea unui membru al comunității adună oamenii și dezvăluie legăturile dintre ei. Groparii, frizeria în care se spun povești și confesiuni, cântecele funerare, glumele și momentele de intimitate compun portretul unei lumi în care tristețea, umorul și solidaritatea coexistă firesc.

• „Spartane fără inhibiții” (r. Maud Mascre, Germania și Noua Caledonie - 2026, 78 min) a primit Premiul pentru cel mai bun documentar al secțiunii DocSchool. În Noua Caledonie, o coregrafă inițiază în arta burlescului femei de vârste și din medii diferite, pregătindu-le pentru spectacolul aniversar al școlii sale de dans. Pe parcursul acestei experiențe, participantele își înfruntă nesiguranțele și învață să-și accepte propriul corp.

13 noiembrie. Povești despre păstorit și transhumanță

Cea de-a treia zi este dedicată universului pastoral, în acord cu Anul Internațional al Pășunilor și Păstorilor 2026, declarat de Organizația Națiunilor Unite. Cele două filme prezentate urmăresc atât continuitatea unor practici și cunoștințe transmise de generații, cât și provocările unei vieți în care distanța, munca și grija pentru animale modelează existența familiilor de păstori.

• „La drum” (r. Dumitru Budrala, România - 1997, 43 min) este un film documentar devenit clasic, din categoria celor „de văzut neapărat”. Ciobanii din Carpați pleacă în fiecare an în transhumanță, străbătând sute de kilometri în căutarea pășunilor. Pornind de la povestea unei familii care trebuie să ducă mai departe o turmă, după moartea violentă a stăpânului ei, filmul surprinde viața aspră a păstorilor transhumanți, drumurile lungi, nopțile petrecute sub cerul liber și întâlnirea cu pericolele și încercările neașteptate ale călătoriei.

• „Calea Laptelui” (r. Dumitru Budrala, România - 2026, 120 min), varianta finală. Un tată și un fiu străbat dealurile cu mii de oi, dorm sub cerul liber și înfruntă frigul, în timp ce, la munte, mama îngrijește vitele și ține gospodăria. Filmul pătrunde în intimitatea unei familii pentru care păstoritul înseamnă moștenire, supraviețuire și, uneori, despărțire. Fără să idealizeze viața păstorilor, Dumitru Budrala surprinde asprimea zilelor, umorul și bucuria întâlnirilor, precum și cunoașterea transmisă de secole, căreia prezentul îi lasă tot mai puțin loc.

Astra Film Junior, programul dedicat elevilor din Republica Moldova

Programul Astra Film Junior, cel mai amplu program de educație prin film documentar din România, vine și în acest an la Chișinău cu o ofertă cultural-educațională deosebit de tentantă. Organizatorii îi invită pe elevi să descopere lumea prin experiențele altor copii, prin povești despre curaj, creativitate, prietenie, diferență și responsabilitate. Selecția este organizată pe grupe de vârstă și include pachete de scurtmetraje, precum și documentare de lungmetraj potrivite pentru clasele primare, gimnaziu și liceu. Fiecare set de proiecții este urmat de discuții la care sunt invitați să participe tinerii spectatori, iar dezbaterile pot continua în clase.

AFF Junior 6+. Pentru cei mici, organizatorii au pregătit patru pachete de filme dintre cele mai diverse. Greu de ales între ele, iar cei care le vor vedea pe toate vor avea cel mai mult de câștigat.

• Pachetul „Lumi imaginare” (Imaginary Worlds) reunește două scurtmetraje: „Îmbrățișează-mă, Sue” (Japonia, 2025) și „Ryuji vă spune o poveste” (Japonia, 2023). Su-chan, o fetiță care a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale, transformă experiențele dificile în creativitate, confecționând animăluțe de pluș pentru alți copii din spital. Iar Ryuji păstrează vie arta tradițională japoneză a povestirii rakugo, folosindu-se doar de un evantai, o bucată de material și imaginație.

• Pachetul „Meserii fără manual” (No Rulebook) vorbește despre curajul de a încerca, creativitate și bucuria de a face lucruri pentru ceilalți. În „Game over” (Portugalia, 2023), Simão își urmează pasiunea pentru desen și creează o bandă desenată prin care îi încurajează pe colegi să descopere lumea de dincolo de ecrane. În „La masa Basmei” (Italia, 2025), o fetiță de 11 ani, pasionată de gătit, pregătește o masă pentru vecinii ei, descoperind că inițiativa presupune organizare, imaginație și capacitatea de a găsi soluții.

• „Visuri mari” (Big Dreams) urmărește două povești foarte diferite, unite de aceeași idee: un vis începe să prindă contur atunci când ai curajul să-l pui la încercare. În „Visul Stellei” (Italia, 2025), Stella visează ca într-o zi să lucreze într-un refugiu de munte și pornește să descopere ce înseamnă cu adevărat viața acolo. La rândul lui, Mixi, în „Mixi & Kiki” (Serbia, 2025) își dorește să adopte un câine și află, pas cu pas, câtă grijă și responsabilitate presupune această dorință.

• „Fără limite” (Without Limits) descoperă doi copii ale căror dorințe, pasiuni și provocări le pot fi familiare spectatorilor. Vítek, eroul din „Întunericul, prin atingere” (Republica Cehă, 2025), ne arată că absența unui simț poate deschide porți noi de percepție. Benet, din „Golul lui Benet” (Germania, 2024), iubește fotbalul și își dorește să înscrie primul său gol, chiar dacă statura lui mică îl pune în fața unor obstacole pe care colegii săi nu le au.

AFF Junior 11+. Pentru elevii de gimnaziu, organizatorii au pregătit un pachet dedicat și o proiecție specială.

• „Pregătiți pentru orice” (Ready for Anything) reunește două povești despre copii care își urmează pasiunile și învață să facă față provocărilor prin exercițiu, perseverență și încredere în propriile forțe: „Pe val cu Debora” (Vladimir Balko, Slovacia, 2024) și „Anna este pompier” (Ales Zemlja, Slovenia, 2024). Debora și Anna au ceva esențial în comun: amândouă învață că pregătirea înseamnă exercițiu, răbdare și curajul de a încerca din nou. Debora se antrenează pentru a coborî cu caiacul pe un râu de munte și descoperă că forța nu este suficientă atunci când teama și panica își fac loc. Anna se pregătește pentru o competiție dificilă alături de colegele ei mai mari, într-o probă care îi testează viteza, forța și lucrul în echipă.

• Filmul documentar „Eroii galaxiei” (Mirjam Marks, Olanda, 2026, 40 min) prezintă povestea unor copii refugiați care locuiesc temporar pe o navă transformată în centru pentru refugiați. În timp ce așteaptă și speră la o casă permanentă în Olanda, copiii încearcă să-și găsească locul: își fac prieteni, joacă fotbal pe imensa punte-parcare a vasului, învață să înoate și visează la un viitor sigur. Cu un picior în noua lor viață și celălalt încă legat de trecut și de poveștile care i-au format, ei navighează între două lumi.

AFF Junior 15+. Liceenilor le sunt propuse două lungmetraje foarte apreciate la cea mai recentă ediție a festivalului pentru tineri care a avut loc la Sibiu la finalul lunii octombrie. Cele două filme sunt recomandate tuturor categoriilor de vârstă.

• „Suntem puternice!” (Germania, 2026) este un film despre șase adolescente din diferite colțuri ale lumii, alegerile lor și puterea de a-și găsi propria voce. Cele șase povești încearcă să răspundă la aceeași întrebare: cât de mult poți decide tu pentru propria viață? În timp ce unele se luptă cu presiunea de a arăta „perfect”, altele înfruntă tradiții care le pot schimba viața pentru totdeauna.

• Documentarul „Delta sălbatică” (România, 2026) este o incursiune în universul Deltei Dunării, una dintre cele mai importante zone umede ale Europei. Povestea unică a acestui loc fabulos, spusă prin vocea personajului care face totul posibil: apa.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Astra Film Festival Chișinău, ajuns la a cincea ediție, este un eveniment cultural de referință în Republica Moldova, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova – Guvernul României și organizat de Fundația Astra Film și CNM Astra.