O nouă formațiune pe scena politică din R. Moldova: Partidul Dreptatea Națională a fost înregistrat la ASP

Într-un comunicat de presă, reprezentanții partidului anunță că au obținut certificatul de înregistrare și spun că își propun să construiască o formațiune politică bazată pe responsabilitate, dreptate și respect față de cetățeni.

PDN este, prin statut, un partid de centru, cu doctrină conservatoare. Printre obiectivele declarate se numără apărarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, combaterea corupției, consolidarea independenței justiției și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, formațiunea politică pledează pentru stabilirea unor relații politice și economice pragmatice și corecte cu Federația Rusă.

În perioada următoare, partidul se va concentra pe consolidarea echipei, dezvoltarea organizațiilor teritoriale, dialogul cu cetățenii și elaborarea unor soluții la principalele probleme ale țării.

Odată cu înregistrarea Partidului Dreptatea Națională, numărul formațiunilor înscrise în lista Agenției Servicii Publice ajunge la 66.