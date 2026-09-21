O nouă întrevedere în formatul „1+1”. Valeriu Chiveri și Vitali Ignatiev se întâlnesc joi la Tiraspol

Potrivit reprezentanților Biroului Politici de Reintegrare, în cadrul reuniunii vor fi discutate mai multe subiecte de actualitate pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv aspecte economice, Fondul de convergență și respectarea drepturilor omului.

Ultima dată, cei doi reprezentanți politici au avut o întrevedere pe 16 aprilie la Tiraspol. Această rundă de negocieri a fost marcată de un schimb tensionat de replici și a decurs fără progrese concrete.

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Valeriu Chiveri, la Tiraspol: Fondul de convergență nu are alternativă și trebuie acceptat de toți

Valeriu Chiveri, după întrevederea cu Ignatiev: O discuție utilă, dar și destul de complicată

Ulterior, Chișinăul a întreprins mai multe tentative de organizare a unei noi întrevederi pe malul drept al Nistrului, însă reprezentanții regimului separatist au refuzat toate propunerile, invocând probleme de securitate.

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Ignatiev refuză să vină la Chișinău. Valeriu Chiveri îi propune o nouă întrevedere în una din localitățile din stânga Nistrului

Deși au refuzat să vină la Chișinău, așa-zișii „oficiali” din Transnistria au fost observați plimbându-se nestingherit prin Chișinău și alte localități din dreapta Nistrului, unde au participat la diverse evenimente, inclusiv la recepții diplomatice și shopping.

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