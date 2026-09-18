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O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ion Creangă, amânată. Acesta este internat în spital

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O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ion Creangă, amânată. Acesta este internat în spital

Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, a fost amânată, deoarece inculpatul este internat în spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță.

Miercuri, instanța a decis prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar pentru Ion Creangă.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Acesta a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus. Ion Creangă pledează nevinovat.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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