O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ion Creangă, amânată. Acesta este internat în spital

Miercuri, instanța a decis prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar pentru Ion Creangă.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Acesta a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus. Ion Creangă pledează nevinovat.