O nouă subdiviziune la Guvern. Vasile Tofan anunță crearea structurii „Moldova Project”

„Am analizat cu echipa de ce ne ia atât de mult să ducem proiectele mari de la idee până la construcție. De multe ori, problema nu este lipsa banilor, ci capacitatea slabă de implementare: responsabilități împărțite între prea multe instituții, prea puțini specialiști și proiecte care înaintează prea încet.

Putem face mult mai mult și mai repede - spitale, irigații, infrastructură logistică, energie și alte proiecte importante pentru economie și pentru oameni. De aceea, creăm „Moldova Project” - o structură unică pentru implementarea proiectelor strategice ale Guvernului”, a declarat Vasile Tofan.

Potrivit demnitarului, echipă noii structure va fi formată din: ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanțe și drept. Ei vor pregăti proiectele, vor organiza achizițiile și vor urmări ca lucrările să fie duse până la capăt.

„Moldova are nevoie de proiecte mari și acestea trebuie să se miște rapid, nu în decenii”, mai spune Vasile Tofan. El a subliniat că acest lucru a fost inspirat din țări precum: Lituania, Irlanda și Muntenegru, care au concentrat capacitatea de implementare pentru proiectele importante.

În fruntea instituției va fi Mircea Eșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice (ASP), unde ar fi demonstrat capacități manageriale foarte bune.

Obiectivul noii instituții este: mai puține proiecte pe hârtie - și mai multe spitale, drumuri, sisteme de irigații, conexiuni logistice și energetice construite bine, la timp și la un cost corect.