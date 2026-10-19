O pensionară din Chișinău, înșelată de aproape 1,4 milioane de lei de escroci care s-au dat drept angajați ai unor instituții

Potrivit Poliției, escrocheria ar fi fost comisă în perioada 29 septembrie – 17 octombrie. Suspecții ar fi contactat telefonic femeia și, invocând presupuse legături cu autorități teroriste, ar fi convins-o să le transmită economiile. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1.378.000 de lei.

Cazul a fost raportat abia în acest weekend, alături de o altă escrocherie telefonică săvârșită anterior. Prejudiciul total în cele două cazuri depășește 1,5 milioane de lei. Poliția precizează că, în zilele de sâmbătă și duminică, nu au fost înregistrate escrocherii telefonice noi.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 59 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să sufere pierderi financiare.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau informații personale persoanelor necunoscute care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă convorbirea, să verifice informațiile prin intermediul canalelor oficiale și să sesizeze imediat autoritățile.