O pictură murală dedicată horei moldovenești, inaugurată în Italia

Misiunea diplomatică precizează că pictura înfățișează șase dansatori în costume tradiționale, prinși în hora moldovenească, pe fundalul unor raze și spirale luminoase. Cercul format de dansatori simbolizează unitatea, memoria și apartenența, iar vița-de-vie și butoaiele evocă rădăcinile culturale ale Republicii Moldova și ospitalitatea transmisă din generație în generație.

Inițiativa promovează cultura și tradițiile moldovenești și se înscrie în proiectul Borgo Universo, care transformă localitatea Aielli, din regiunea Abruzzo, într-un spațiu dedicat artei și dialogului intercultural.

Aielli găzduiește peste 60 de lucrări de artă, printre care picturi murale, sculpturi și instalații realizate de artiști italieni și internaționali.