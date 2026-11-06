O schemă de fraudă prin call-centre din Ucraina a obținut 4,3 milioane de euro de la victime din Germania

Făptașii au păgubit 135 de persoane din Germania cu o sumă totală de peste 4,3 milioane de euro, a anunțat vineri poliția ucraineană, informează Agerpres.

Presupusul organizator și alte trei persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni internaționale, în timp ce un alt posibil co-organizator se află în arest la domiciliu.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare.

Se presupune că suspecții s-au dat drept consilieri financiari. Victimele lor au fost ademenite cu investiții în criptomonede, acțiuni și alte instrumente financiare.

În unele cazuri, infractorii au obținut, de asemenea, acces la conturile bancare online ale victimelor. Se pare că gruparea a fost activă și în alte țări din Uniunea Europeană.

Investigațiile au fost coordonate cu autoritățile germane.

Poliția a declarat că, începând din luna august, a efectuat 39 de percheziții în capitala Ucrainei, Kiev, și în zonele învecinate, precum și în regiunile Vinița, Zaporojie și Ivano-Frankivsk.

Conform autorităților, oamenii legii au confiscat aproximativ 100.000 de euro în numerar, portofele de criptomonede, telefoane mobile, echipamente informatice, cartele SIM și alte probe.