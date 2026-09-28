O sută de mii de momeli vaccinale antirabice vor fi distribuite în această toamnă

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că momelile vor fi distribuite în zonele din apropierea localităților, precum și în afara acestora. Timp de două săptămâni după distribuirea momelilor vaccinale, proprietarii sunt îndemnați să supravegheze atent câinii și pisicile și să limiteze accesul liber al acestora în zonele de vaccinare, pentru a preveni consumul momelilor destinate vulpilor.

În cadrul campaniei de primăvară, au fost distribuite manual alte 100 de mii de doze de momeli vaccinale. Măsurile sunt parte a acțiunilor întreprinse de autorități pentru reducerea riscului de răspândire a rabiei în rândul animalelor sălbatice și domestice.

În contextul Zilei mondiale de luptă împotriva rabiei, marcată anual pe 28 septembrie, ANSA recomandă vaccinarea animalelor de companie, supravegherea acestora și evitarea contactului cu animale necunoscute sau sălbatice. În cazul unei mușcături, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun, iar persoana trebuie să se adreseze medicului.

Potrivit datelor ANSA, anul acesta în Republica Moldova au fost înregistrate 88 de focare de rabie la animale.