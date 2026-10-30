O tânără de 19 ani, condamnată la închisoare pentru escrocherii telefonice de peste 1,1 milioane de lei

Potrivit sursei, tânăra făcea parte dintr-un grup criminal organizat, care deposeda de bani în special persoanele în etate. Totul s-a întâmplat în perioada 17-21 aprilie 2026.

„Membrii grupului contactau telefonic victimele, prezentându-se drept polițiști sau angajați ai unor bănci. Sub pretextul că datele personale ar fi fost folosite în scopuri frauduloase și că banii le-ar fi în pericol, aceștia le convingeau să retragă mijloacele bănești din conturi sau să pregătească banii pe care îi aveau acasă și să-i transmită unor membri ai grupului, care se prezentau drept curieri. Victimelor li se promitea că banii vor fi păstrați în siguranță și restituiți ulterior”, informează procurorii.

În toată acestă schemă, tânăra avea rolul de a colecta banii de la victime și de a-i transmite altor membri ai grupului. Ea primea instrucțiuni prin aplicația „Telegram”. Pentru fiecare deplasare, condamnata primea între 500 și 1 500 de lei, în funcție de suma colectată.

În cele șase episoade, prejudiciile cauzate victimelor au variat între 27 527,08 de lei și 721 602,68 de lei. Au fost sustrase atât sume în lei, cât și în valută străină, prejudiciul material total fiind estimat la 1 136 899,76 de lei.

În cadrul examinării cauzei, tânăra și-a recunoscut integral vina. Drept rezultat, instanța de judecată i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și 8 luni de închisoare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, precum și o amendă în mărime 450 000 lei. Totodată, tinerei i-a fost interzis să ocupe funcții ce țin de gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare pe un termen de 5 ani.

Dar, sentința este cu drept de apel.

În acest sens, Procuratura îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită bani escrocilor care pretind că le protejează economiile. În cazul unor apeluri suspecte, verificați informațiile direct cu instituțiile vizate și anunțați Poliția.