O tânără din Chișinău, înșelată de falși angajați ai IGP și SIS. A rămas fără 350 de mii de lei

Potrivit Poliției, victima a fost telefonată de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai IGP și ai SIS. Suspecții i-au comunicat că pe numele acesteia ar fi fost contractate mai multe credite.

Prin înșelăciune și abuz de încredere, infractorii au determinat tânăra să transmită fizic unei persoane necunoscute o pungă cu 11.800 de euro și 6.600 de dolari, bani din economiile personale ale victimei.

Oamenii legii întreprind măsuri în vederea identificării și reținerii suspecților.