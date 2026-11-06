Contact
Deschide.md

O tânără din Chișinău, înșelată de falși angajați ai IGP și SIS. A rămas fără 350 de mii de lei

Deschide.MD
O tânără din Chișinău, înșelată de falși angajați ai IGP și SIS. A rămas fără 350 de mii de lei

O tânără de 34 de ani din capitală a rămas fără 350 de mii de lei după ce a căzut în plasa escrocilor. Cazul s-a produs pe 3 noiembrie, însă a fost raportat oamenilor legii abia acum.

Potrivit Poliției, victima a fost telefonată de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai IGP și ai SIS. Suspecții i-au comunicat că pe numele acesteia ar fi fost contractate mai multe credite.

Prin înșelăciune și abuz de încredere, infractorii au determinat tânăra să transmită fizic unei persoane necunoscute o pungă cu 11.800 de euro și 6.600 de dolari, bani din economiile personale ale victimei.

Oamenii legii întreprind măsuri în vederea identificării și reținerii suspecților.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md