Obiecte aeriene neidentificate, detectate în spațiul aerian al R. Moldova

Potrivit informațiilor autorităților, la ora 05:21, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un obiect aerian neidentificat care se deplasa din direcția Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău din raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian național.

Mai târziu, la ora 06:14, Serviciul Operații Aeriene a detectat un alt aparat de zbor fără pilot care a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova din direcția regiunii Cernăuți, Ucraina și a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni. Obiectul a părăsit spațiul aerian național peste două minute și s-a deplasat în direcția localității Chelmenți, Ucraina.

Survolurile au avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.