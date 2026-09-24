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Obiecte aeriene neidentificate, detectate în spațiul aerian al R. Moldova

Irina Limbas
Obiecte aeriene neidentificate, detectate în spațiul aerian al R. Moldova

Două obiecte aeriene au survolat neautorizat spațiul aerian național al Republicii Moldova în această dimineață.

Potrivit informațiilor autorităților, la ora 05:21, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un obiect aerian neidentificat care se deplasa din direcția Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău din raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian național.

Mai târziu, la ora 06:14, Serviciul Operații Aeriene a detectat un alt aparat de zbor fără pilot care a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova din direcția regiunii Cernăuți, Ucraina și a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni. Obiectul a părăsit spațiul aerian național peste două minute și s-a deplasat în direcția localității Chelmenți, Ucraina.

Survolurile au avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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