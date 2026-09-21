Obiectivele strategice vor fi protejate mai bine împotriva dronelor. Maia Sandu: Singurul vinovat este Rusia

Maia Sandu a declarat că problema dronelor rusești nu vizează doar Republica Moldova, ci întreaga regiune. Potrivit președintelui, chiar și state cu armate și sisteme de apărare mult mai avansate au întâmpinat dificultăți în interceptarea aparatelor care le pătrund în spațiul aerian.

”Este o cursă tehnologică contra cronometru”, a spus Maia Sandu, precizând că autoritățile investesc resurse proprii și atrag finanțare externă pentru consolidarea sistemului național de apărare.

Șeful statului a afirmat că recuperarea decalajelor acumulate în domeniul apărării necesită timp.

”Ignorarea sistemului de apărare timp de 30 de ani nu poate fi recuperată în cinci ani”, a declarat Maia Sandu.

Președintele s-a referit și la finanțarea nerambursabilă de 120 de milioane de euro obținută de Ministerul Apărării din partea Uniunii Europene, despre care a spus că va fi utilizată pentru achiziționarea unui sistem de apărare cu rază medie. Autoritățile lucrează, potrivit șefului statului, și la identificarea unor soluții moderne și mai puțin costisitoare pentru contracararea dronelor, fără ca Maia Sandu să ofere alte detalii.

Președintele a criticat și modul în care subiectul dronelor este abordat de unii politicieni din opoziție. Ea a acuzat foștii guvernanți că au contribuit la slăbirea capacităților de apărare, iar acum, aflați în opoziție, exploatează politic problema.

În încheiere, Maia Sandu a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru riscurile generate de dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova.

”Orice dronă pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat este Rusia. Un stat care îți trimite drone nu îți caută prietenia, ci frica și supunerea”, a declarat șeful statului.