Octombrie începe cu înghețuri în nordul și centrul R. Moldova

Meteorologii prognozează, în noaptea de miercuri spre joi și în dimineața zilei de 1 octombrie, temperaturi de până la -2 grade Celsius, izolat în zonele joase, transmite IPN.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, joi vremea va fi predominant senină și fără precipitații în toată țara. Noaptea, temperaturile vor coborî până la +3..+8 grade Celsius, iar ziua maximele vor ajunge la +20..+23 de grade.

Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar joi, din nord-est, slab până la moderat.