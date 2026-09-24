Oficial european: R. Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor din Planul de Creștere

La prima reuniune a Comitetului de monitorizare privind implementarea Mecanismului de reformă și creștere, desfășurată joi la Chișinău, au fost analizate progresele și dificultățile legate de reformele și investițiile prevăzute în Planul de Creștere. Adrienn Kiraly a menționat că următoarele șase luni vor fi esențiale, întrucât sunt prevăzute mai multe etape importante.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, coordonatorul național al Mecanismului de reformă și creștere, a spus că R. Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor și să accelereze proiectele de investiții pentru a valorifica întregul potențial al Planului de Creștere.

În zilele următoare, Comisia Europeană va publica evaluarea reformelor cu termen de realizare până în iunie 2026, iar fondurile pentru etapele îndeplinite urmează să fie debursate la începutul lunii octombrie. Până acum, R. Moldova a realizat 28 de angajamente de reformă și a deblocat peste 500 de milioane de euro în cadrul mecanismului.

Planul de Creștere este cel mai mare pachet de sprijin financiar oferit de UE Republicii Moldova. Acesta urmărește accelerarea reformelor, apropierea economiei de piața unică europeană și atragerea investițiilor pentru dezvoltare economică și crearea de locuri de muncă.