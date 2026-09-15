Oficial român, despre „limba vlahă”: O invenție stalinistă, la fel ca „limba moldovenească”

„Limba vlahă este un rudiment al politicilor staliniste, ateiste, comuniste, la fel cum a fost în Ucraina sau Republica Moldova. Chiar dacă Ucraina sau Republica Moldova au renunțat la limba moldovenească, o invenție a perioadei staliniste, credem că și în Serbia va veni momentul adevărului. Să ne rugăm bunului Dumnezeu ca frații noștri sârbi să fie luminați, astfel încât noi să putem să rostim adevărul: că suntem români, că avem aici continuitate în exprimare, că trăim aici de mii de ani pentru că aici, în Valea Timocului, dar și în Banat, au fost sfinți încă din perioada romană. Există, așadar, o continuitate în timp și spațiu între România și comunitatea istorică din Serbia și acest lucru nu poate fi trecut cu vederea. Este, repet, o zi de bucurie și o zi a adevărului pentru că Dumnezeu ne vede pe toți”, a declarat Radu Cosma, director în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, citat de stiridiaspora.ro.

Declarația a fost făcută în contextul manifestărilor organizate la Mănăstirea Mălainița, în Vicariatul Timocului, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița.

Ceremonia a avut loc pe 13 septembrie, după Sfânta Liturghie, iar Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost citit atât în limba română, cât și în limba sârbă. La eveniment au participat mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanți ai autorităților și numeroși credincioși.

Cine sunt românii din Valea Timocului

Valea Timocului se află în estul Serbiei, în zona râului Timoc, în apropierea graniței cu România și Bulgaria.

Potrivit recensământului Serbiei din 2022, 21.013 persoane s-au declarat vlahi, iar alte 23.044 de persoane s-au declarat români. Datele oficiale din Serbia arată că există și persoane care se declară români, dar au ca limbă maternă limba vlahă, respectiv persoane declarate vlahi care folosesc alte forme de exprimare lingvistică.

Românii declarați la recensământ sunt concentrați în special în Banatul sârbesc, în provincia autonomă Voivodina, în timp ce populația care se declară vlahă este concentrată în principal în estul Serbiei, în zona Timocului. Statutul identitar și lingvistic al vlahilor din Timoc reprezintă de mai mult timp un subiect sensibil în relațiile dintre România și Serbia.

În cazul Banatului sârbesc, comunitatea românească are o prezență istorică importantă, în special în localități din Voivodina. Spre deosebire de zona Timocului, unde problema identității românești și a denumirii limbii este mai disputată, românii din Voivodina beneficiază de o tradiție instituțională și culturală românească bine conturată.