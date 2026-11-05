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Ofițerii CNA au descins la Poliția de Frontieră. Un angajat al IGPF, reținut

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Ofițerii CNA au descins la Poliția de Frontieră. Un angajat al IGPF, reținut

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu Procuratura Anticorupție, au descins la Poliția de Frontieră. Potrivit unui comunicat al CNA, acțiunile sunt întreprinse în cadrul unei cauze penale pornite pentru presupusă delapidare a bunurilor aflate în custodia IGPF, în valoare de 6,4 milioane de lei.

Conform datelor prezentate, în dosar sunt vizați trei polițiști de frontieră, inclusiv un șef adjunct al unei direcții regionale.

Potrivit materialelor cauzei, persoanele vizate, având atribuții de conducere și coordonare a activității direcției regionale, precum și responsabilitatea de a asigura integritatea bunurilor materiale încredințate, s-ar fi folosit de situația de serviciu pentru a sustrage o parte din corpurile delicte – cutii cu țigări – transmise spre păstrare, în valoare totală de 6,4 milioane de lei.

În cadrul măsurilor speciale de investigație și al acțiunilor de urmărire penală, un șef adjunct al direcției regionale a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Totodată, în urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe obiecte și documente relevante pentru cauza penală.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor, identificării eventualelor persoane implicate și documentării faptelor investigate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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