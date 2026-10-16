OIM: Milioane de ucraineni riscă să fie din nou strămutați în această iarnă

''Pentru milioane de ucraineni, întrebarea nu este numai dacă pot să se întoarcă acasă, ci dacă pot rămâne în deplină siguranță. Ori condițiile actuale fac ca acest lucru să fie dificil'', a declarat Arthur Erken, director regional al OIM pentru Europa și Asia centrală.



Locuințe avariate, atacuri repetate asupra infrastructurilor energetice și costul inacceptabil al încălzirii împinge numeroase familii să se gândească să-și părăsească domiciliul, explică OIM, subliniind că ''intenția de a pleca din nou este cea mai accentuată în rândul persoanelor revenite în cursul ultimelor trei luni''.



Organizația estimează că aproape 3,6 milioane de persoane rămân strămutate în interiorul Ucrainei, în timp ce aproximativ 3,8 milioane de persoane s-au întors în locul lor de reședință după ce au fost strămutate din februarie 2022.



Circa 1,45 de milioane de persoane care s-au reîntors la locuințele lor trăiesc acum în zone apropiate de linia frontului, dintre care 565.000 în regiunea Harkov.



''În zonele rurale situate aproape de linia frontului, trei persoane din patru care s-au întors la domiciliu au nevoie de materiale pentru a repara ziduri avariate, în timp ce aproape două din trei au nevoie de materiale pentru acoperiș și izolații'' și ''chiar atunci când încălzirea este disponibilă, numeroase familii nu au mijloace de a se încălzi'', a precizat OIM, preluat de agerpres.ro.



În cursul ultimului sezon rece, numai 32% din gospodării au declarat că sunt în măsură să-și încălzească convenabil locuința. Această cifră scade la o gospodărie din patru în zonele apropiate de linia frontului.



În întreaga țară, OIM estimează că 2,1 milioane de persoane în vârstă trăiesc singure în imobile colective, ''ceea ce le face pe multe dintre ele în mod special vulnerabile în fața întreruperilor prelungite ale încălzirii și electricității''.



OIM face apel la un sprijin urgent pentru ''repararea locuințelor avariate, îmbunătățirea izolației și menținerea serviciilor esențiale, investind totodată în soluții energetice durabile și descentralizate, pentru a ajuta comunitățile să facă față viitoarelor perturbări''.



Organizația, al cărei plan de răspuns la criza din Ucraina este finanțat în proporție mai mică de 7%, face apel la o susținere suplimentară ''înainte ca condițiile de iarnă să nu agraveze nevoile existente și să nu expună mai mult familiile unui risc de strămutare''.