Oleg Serebrian: Turcia ar putea deveni un aliat al R. Moldova în combaterea dezinformării în Găgăuzia

Oleg Serebrian a menționat că, într-o regiune în care informația în limba rusă predomină, presa și agențiile de presă din Turcia ar putea contribui la diversificarea surselor de informare. Potrivit ambasadorului, o parte semnificativă a populației din Găgăuzia cunoaște și limba turcă, iar mulți locuitori ai regiunii studiază sau muncesc în Turcia.

Diplomatul a subliniat, totodată, importanța diversității lingvistice și a spus că autoritățile de la Chișinău sunt interesate ca un număr cât mai mare de locuitori ai regiunii să cunoască limba română.

Referindu-se la riscurile pentru scrutinul din 15 noiembrie, când în Găgăuzia vor fi aleși bașcanul și deputații Adunării Populare, Serebrian a spus că rețelele sociale reprezintă un canal de influență mai puternic decât presa tradițională. Potrivit lui, fenomene similare au fost observate atât în timpul alegerilor din Republica Moldova, cât și la ultimele alegeri din România.

În opinia diplomatului, rețelele sociale pot distorsiona percepția publică și pot răspândi informații parțial adevărate, care, susține el, pot fi uneori mai periculoase decât informațiile false în mod evident.

Procesul electoral din Găgăuzia urmează să fie monitorizat de observatori, inclusiv din Turcia, precum și de reprezentanți ai societății civile.