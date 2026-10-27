ONU declară atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei crime de război

Comisia independentă de anchetă a ONU pentru Ucraina a analizat efectele atacurilor rusești asupra populației civile, în special în timpul iernii 2025-2026, dar și consecințele bombardamentelor, începând din toamna anului 2022, a comunicat luni Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, citat de mediafax.ro.

Potrivit raportului prezentat Adunării Generale a ONU, frecvența, intensitatea și amploarea geografică a atacurilor au crescut de-a lungul anilor. Rusia a folosit sute de drone și rachete în valuri succesive de bombardamente, provocând distrugeri importante în sectorul energetic al Ucrainei.

Milioane de ucraineni, fără căldură și electricitate în timpul iernii

Iarna trecută, când temperaturile au coborât până la minus 21 de grade Celsius, milioane de ucraineni au rămas perioade îndelungate fără încălzire, electricitate, apă și gaze.

Întreruperile prelungite ale serviciilor esențiale au afectat grav sănătatea fizică și psihică a populației, în special a persoanelor în vârstă, a celor cu mobilitate redusă și a familiilor cu copii.

Un bărbat de 53 de ani din Kiev a povestit anchetatorilor ONU că încerca să rămână treaz noaptea, de teamă că ar putea muri de frig în somn. „Cel mai înfricoșător era să adorm și să nu mă mai trezesc. Era ca o tortură să trăiesc cu teama că voi muri de frig”, a declarat acesta.

O femeie de 74 de ani din capitala ucraineană a descris condițiile în care a fost nevoită să trăiască: „Zăceam în frig, flămândă, fără medicamente, fără nimic”.

Criza energetică a afectat și educația copiilor. Școlile au fost închise pentru mult timp, iar lipsa încălzirii în locuințe a dus la îmbolnăviri.

ONU: Atacurile au urmărit provocarea suferinței populației civile

Comisia ONU a stabilit că responsabilii militari ruși care au ordonat bombardamentele știau că centralele termice vizate erau indispensabile populației civile, în special în timpul iernii. Potrivit anchetatorilor, atacurile au fost deliberate și au făcut parte dintr-o politică de stat menită să priveze populația Ucrainei de electricitate și de alte servicii esențiale, provocând suferință.

Pe baza probelor colectate, Comisia a concluzionat că autoritățile ruse au comis crime de război atacând intenționat obiective civile, precum și crime împotriva umanității prin alte acte inumane.

„Pe măsură ce se apropie sezonul rece, atacurile s-au intensificat din nou, provocând îngrijorări serioase cu privire la amenințările la adresa vieții și sănătății civililor”, a declarat Erik Møse, președintele Comisiei ONU.

Concluziile anchetei se bazează pe mărturiile a 255 de persoane din mai multe regiuni ale Ucrainei, printre care Kiev, Harkov, Herson, Odesa, Dnipro și Zaporojie, precum și pe informații furnizate de autorități, medici și organizații neguvernamentale.

Comisia a examinat și atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia și din teritoriile ocupate ale Ucrainei, dar nu a putut investiga în detaliu consecințele acestora, deoarece autoritățile ruse nu au permis accesul anchetatorilor și nu au răspuns solicitărilor de informații.

Rusia, acuzată și de trafic de persoane pentru recrutarea militarilor

Raportul ONU prezintă și dovezi privind recrutarea prin înșelăciune și constrângere a unor cetățeni străini pentru armata rusă.

Comisia a identificat persoane din 29 de țări care au fost recrutate prin intermediul unor agenți sau agenții ce se prezentau drept firme legitime, susținute de autorități.

Recruților li se promiteau oportunități de muncă, însă, după sosirea în Rusia, erau obligați să semneze contracte redactate doar în limba rusă cu Ministerul Apărării.

Ulterior, aceștia erau trimiși pe frontul din Ucraina și primeau misiuni periculoase. Mulți au murit sau au fost dați dispăruți, în timp ce alții s-au predat ori au fost capturați de forțele ucrainene.

„Comisia a găsit dovezi convingătoare că autoritățile ruse au traficat persoane din 29 de țări”, a comunicat ONU.

Comisia ONU consideră că aceste practici reprezintă trafic de persoane, încălcând legislația internațională privind drepturile omului.

Anchetatorii au cerut încetarea atacurilor asupra populației civile și a obiectivelor civile, precum și eliberarea din armata rusă a tuturor persoanelor recrutate prin trafic de persoane.