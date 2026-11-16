Operațiune internațională împotriva criminalității cibernetice: șapte servere, depistate în R. Moldova

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, operațiunea „Endgame” a vizat destructurarea infrastructurii a trei rețele de programe malițioase: Gootloader, CastleRAT și StealC.

În Republica Moldova, ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații au identificat șapte servere care găzduiau componente ale infrastructurii infracționale. Accesul la acestea a fost blocat, iar datele informatice au fost conservate pentru a fi folosite ca probe în cadrul investigațiilor.

La nivel internațional, în cazul rețelei Gootloader au fost neutralizate 14 servere și 218 domenii, iar 681 de site-uri infectate au fost remediate. Programul era folosit pentru infiltrarea sistemelor prin documente juridice false, distribuite pe site-uri compromise, și pentru instalarea altor programe malițioase.

Pentru destructurarea rețelei CastleRAT au fost sechestrate 120 de servere și 39 de domenii. Programul permitea controlul de la distanță al dispozitivelor infectate și accesul neautorizat la informații. Alte 102 servere asociate programului StealC, utilizat pentru furtul parolelor și al datelor de autentificare, au fost neutralizate.

În cadrul operațiunii au fost descoperite și peste șase milioane de date de autentificare sustrase de la victime. Informațiile despre conturile compromise prin CastleRAT urmează să fie integrate în platforme internaționale de verificare și alertare, pentru ca persoanele afectate să poată afla dacă datele lor au fost expuse.

Operațiunea a reunit peste 30 de parteneri din sectorul public și privat și a beneficiat de sprijinul Centrului European de Combatere a Criminalității Informatice din cadrul Europol. Acțiunea a urmărit destructurarea infrastructurii folosite pentru atacuri de tip ransomware și alte forme de criminalitate cibernetică.