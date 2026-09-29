Operațiunea „Matrioșka”: Cum au explodat reportajele rusești false care imită presa europeană. „Anul acesta, de zece ori mai multe”

Doar în Franţa, 85 de reportaje false legate de alegerile prezidenţiale au fost difuzate începând din vară, declară Chine Labbe, redactor-şef al NewsGuard, scrie Digi24.RO.

În general, „există o intensificare a campaniilor ruseşti înainte de alegeri”. În cazul Franţei, „a început cu nouă luni înainte de scrutin. Foarte devreme”, subliniază experta citată.

Acest fenomen de uzurpare a fost observat de la ofensiva militară rusă în Ucraina, declanşată în februarie 2022, şi a luat amploare în primul semestru al anului 2026, cu aproape zece ori mai multe reportaje false decât în urmă cu un an (421 faţă de 44), potrivit unui raport NewsGuard publicat luni.

Organizaţia, care analizează fiabilitatea site-urilor şi conţinutului online, a identificat din 2022 circa 906 reportaje produse în cadrul operaţiunilor de influenţă rusă prin uzurparea identităţii unor instituţii media.

Aceste operaţiuni vizează în principal mass-media europene, „probabil din cauza sprijinului” ţărilor din care provin pentru Ucraina, şi vizează masiv Franţa, cu opt instituţii media vizate printre cele 15 ale căror identităţi au fost cel mai mult uzurpate.

Cu poziţionarea sa europeană, canalul Euronews este cel mai vizat cu 82 de reportaje false înregistrate între martie 2023 şi septembrie 2026, mult înaintea Liberation (39), Charlie Hebdo (35) sau Agenţia France Presse (20), subliniază raportul.

Printre alte media vizate în mod frecvent figurează BBC, Deutsche Welle şi Politico.

„În fiecare caz, campaniile ruseşti deturnează logo-urile şi elementele grafice ale mărcilor, uneori mergând până la a crea un site nou cu o adresă URL, apropiată de cea originală”, descrie NewsGuard.

Deşi modul de acţiune este adeseori acelaşi, naraţiunile sunt mai variate (false acuzaţii de pornografie infantilă, declaraţii ameninţătoare sau insultătoare inventate de la un capăt la altul etc.) şi au ca scop subminarea încrederii în mass-media.

Aceste operaţiuni sunt imputate modurilor de operare proruse „Matrioşka”, cel mai cunoscut şi mai prolific, şi „Storm-1516”, mai sofisticat, cu naraţiuni mai complexe.

Creşterea lor semnificativă se datorează progreselor inteligenţei artificiale generative, care permite crearea cu uşurinţă a unor videoclipuri false sau articole false foarte credibile, conform AFP.