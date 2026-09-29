Opoziția parlamentară inițiază procedura de suspendare a șefului statului. Reacția Președinției

Inițiativa a fost anunțată într-un briefing de presă de deputatul fracțiunii „Alternativa”, Ion Chicu, autorul proiectului. Potrivit acestuia, documentul a fost semnat de 46 de deputați și înregistrat marți la Secretariatul Parlamentului. Deputatul susține că proiectul urmărește atragerea președintei la răspundere politică, constituțională și juridică.

Președinta fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor, Diana Caraman, a menționat că Maia Sandu ar fi afectat, în timpul mandatului, principiile neutralității și democrației. Totodată, deputatul Partidului Socialiștilor, Pavel Voicu, a anunțat că formațiunea sa va susține inițiativa, invocând solicitările cetățenilor. Potrivit lui, cetățenii consideră că președintele țării trebuie să fie garantul respectării Constituției și a legislației, precum și al independenței Republicii Moldova.

Deputatul fracțiunii Partidului Nostru Alexandr Berlinschii a invocat „standarde duble” în evaluarea activității președintei. Potrivit lui, rezultatele pozitive sunt atribuite șefei statului, în timp ce, atunci când lucrurile nu funcționează, responsabilitatea este transferată Guvernului sau ministerelor.

Într-o reacție, Președinția a menționat că Maia Sandu a obținut încrederea a peste 930 de mii de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în Republica Moldova și a asigura direcția europeană de dezvoltare. Potrivit instituției, șefa statului își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor.

Constituția prevede că președintele poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din deputați, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.