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Opt companii vor primi sprijin pentru a amenaja spații de îngrijire și joacă pentru copiii angajaților

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Opt companii vor primi sprijin pentru a amenaja spații de îngrijire și joacă pentru copiii angajaților

Opt companii din Republica Moldova vor primi sprijin pentru amenajarea unor spații de îngrijire și joacă pentru copiii angajaților. Inițiativa, implementată cu sprijinul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, urmărește să faciliteze revenirea părinților pe piața muncii și să sprijine în special angajarea femeilor, transmite IPN.

Valoarea totală a proiectelor este de 1,3 milioane de lei, inclusiv contribuțiile companiilor beneficiare. Inițiativa este susținută de UNFPA și UN Women, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a declarat că sprijinul financiar va fi utilizat pentru amenajarea spațiilor de îngrijire a copiilor, a locurilor de joacă și a spațiilor pentru alăptare. Aceste facilități le vor permite angajaților să îmbine mai ușor viața profesională cu cea de familie. Potrivit lui, programul se află la o nouă etapă de implementare, după ce alte cinci companii au beneficiat anterior de sprijin pentru amenajarea unor facilități similare.

Ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a precizat că rata de ocupare a femeilor care au copii de până la șase ani a crescut de la aproximativ 39% în 2018 la aproape 50% în prezent. Totodată, Guvernul își propune să faciliteze angajarea a peste 100 de mii de persoane în următorii patru ani, acordând o atenție sporită femeilor.

La rândul său, Sandra Horina, șeful Oficiului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, a subliniat că investițiile în condiții de muncă prietenoase familiei contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor și la valorificarea potențialului profesional al femeilor.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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