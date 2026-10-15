Opt companii vor primi sprijin pentru a amenaja spații de îngrijire și joacă pentru copiii angajaților

Valoarea totală a proiectelor este de 1,3 milioane de lei, inclusiv contribuțiile companiilor beneficiare. Inițiativa este susținută de UNFPA și UN Women, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a declarat că sprijinul financiar va fi utilizat pentru amenajarea spațiilor de îngrijire a copiilor, a locurilor de joacă și a spațiilor pentru alăptare. Aceste facilități le vor permite angajaților să îmbine mai ușor viața profesională cu cea de familie. Potrivit lui, programul se află la o nouă etapă de implementare, după ce alte cinci companii au beneficiat anterior de sprijin pentru amenajarea unor facilități similare.

Ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a precizat că rata de ocupare a femeilor care au copii de până la șase ani a crescut de la aproximativ 39% în 2018 la aproape 50% în prezent. Totodată, Guvernul își propune să faciliteze angajarea a peste 100 de mii de persoane în următorii patru ani, acordând o atenție sporită femeilor.

La rândul său, Sandra Horina, șeful Oficiului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, a subliniat că investițiile în condiții de muncă prietenoase familiei contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor și la valorificarea potențialului profesional al femeilor.