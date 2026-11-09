Opt întreprinderi de stat inactive, inclusiv Gaudeamus-Cinema, urmează să fie radiate

Lista include și întreprinderile „Auto Centrul Servis”, „Asociația de Creație Artistică și Impresariat Interarta”, „Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare” și „Centrul Auto Specializat Nistru-Tavria”.

Potrivit notei de fundamentare, cele opt întreprinderi nu desfășoară activitate economică și nu au prezentat raportări recente. Totodată, datele Serviciului Fiscal de Stat arată că acestea nu au restanțe la bugetul public național.

După aprobarea proiectului, APP, în colaborare cu Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat, va verifica situația juridică și fiscală a fiecărei entități, inclusiv existența unor eventuale obligații sau impedimente. Procedura de radiere va fi inițiată individual, pentru fiecare întreprindere.

Creditorii și persoanele interesate vor putea depune cereri sau pretenții în termen de două luni. Astfel, aprobarea hotărârii de Guvern nu va duce automat la radiere, aceasta urmând să aibă loc doar dacă sunt întrunite condițiile legale.

Pentru anul 2026, Agenția Proprietății Publice are prevăzute în buget 500 de mii de lei pentru lichidarea întreprinderilor de stat inactive.