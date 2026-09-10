Opt persoane, rănite într-un atac cu drone marine în stațiunea rusă Soci

În incident au fost avariate parțial o secțiune a digului Primorskaia și infrastructura plajei din Soci.

Centrul de răspuns în caz de urgență din orașul rus Kuban a anunțat că în urma atacului a izbucnit un incendiu. Cinci dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar celelalte trei au primit îngrijiri la locul incidentului.



Ucraina atacă Rusia folosind drone aeriene aproape zilnic, țintele vizate fiind infrastructura energetică și logistică rusă, în timp ce atacurile cu drone marine sunt mult mai rare.



Stațiunea Soci a găzduit în 2014 Jocurile Olimpice de Iarnă, la scurt timp după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea. Invazia rusă pe scară largă în Ucraina a început în februarie 2022.