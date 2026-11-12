Opt state europene, inclusiv Ucraina și Serbia, s-au alăturat la sancțiunile UE împotriva liderilor separatiști de la Tiraspol

Potrivit unei declarații a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, cele opt state se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu decizia adoptată de Consiliul UE la 26 octombrie 2026.

”Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută”, se arată în declarație.

Măsurile restrictive vizează reprezentanți ai administrației separatiste de la Tiraspol și prevăd interdicții de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

Regimul de sancțiuni a fost instituit în anul 2003, pentru a exercita presiuni asupra reprezentanților administrației separatiste transnistrene care blocau negocierile privind soluționarea conflictului.

Ulterior, lista persoanelor vizate de restricții a fost extinsă, fiind incluși și reprezentanți ai administrației separatiste implicați în intimidarea școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană.

Sancțiunile sunt prelungite periodic de Consiliul Uniunii Europene. Prin decizia adoptată la 26 octombrie, Bruxellesul a stabilit menținerea restricțiilor pentru încă un an, până la 31 octombrie 2027.