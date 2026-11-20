„Ne dorim ca tinerii să poată să înțeleagă un text și să judece credibilitatea informației”, a declarat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, la prezentarea planului. Oficialul a explicat că elevii trebuie să poată rezolva probleme matematice și aplica în situații reale cunoștințele teoretice, dar și să lucreze cu date și să explice fenomene științifice.

Potrivit datelor prezentate de minister, la ultima evaluare PISA, doar circa 48% dintre elevii moldoveni au atins nivelul minim de competență la lectură, iar la matematică – 44%. Obiectivul este ca ponderea să crească la cel puțin 60%, respectiv, 55%.

Noua oră obligatorie de lectură critică va pune accent pe înțelegerea textelor și verificarea credibilității informațiilor, iar aproximativ șase mii de profesori vor beneficia de instruiri. Totodată, ministerul planifică achiziția a circa 216 mii de cărți în perioada 2027-2028, destinate preșcolarilor și elevilor, inclusiv a celor care se pregătesc pentru evaluarea PISA.

În același timp, la matematică vor fi introduse manuale adaptate după modelul estonian, iar programul gratuit de pregătire suplimentară va fi extins și pentru elevii din clasa a VIII-a. În domeniul științelor, disciplina va fi studiată din clasa I, iar STEAM va deveni obligatorie în clasele V-VIII. Totodată, ministerul planifică dotarea a cel puțin 500 de laboratoare din 250 de școli, în următorii patru ani.

Vor avea loc schimbări și în cadrul examenelor de absolvire a gimnaziului. Din iunie 2027, la matematică și limba și literatura română vor fi introduși cel mult doi itemi reformulați în contexte din viața reală. Materia, durata probelor și structura testelor vor rămâne neschimbate.

MEC precizează că în vederea implementării planului sunt estimate investiții suplimentare în valoare de circa 90 de milioane de lei pentru anul viitor. Din acestea, circa 20 de milioane de milioane vor fi destinate achiziției de cărți, cinci milioane dezvoltării cercurilor și cluburilor școlare, iar cel puțin zece milioane formării profesorilor. Cea mai costisitoare componentă va fi dotarea laboratoarelor. Potrivit ministerului, aproximativ 70% din finanțarea necesară este identificată în bugetul de stat, iar pentru restul sunt purtate discuții cu partenerii internaționali.

Planul urmează să fie consultat cu profesorii în următoarele săptămâni, înainte de aprobarea sa, preconizată pentru sfârșitul lunii decembrie.