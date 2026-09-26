Orele de vârf aduc aglomerație pe Aeroportul Chișinău: recomandări pentru pasagerii care au zboruri noaptea și dimineața devreme

Potrivit administrației aerogării, cele mai aglomerate intervale sunt, în general, noaptea și dimineața devreme, când procedurile de plecare pot dura mai mult.

Astfel, pasagerii care au zbor în aceste intervale, sunt îndemnați să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de plecare și să verifice din timp informațiile transmise de compania aeriană.

Pentru a facilita trecerea prin controlul de securitate, călătorii trebuie să pregătească documentele de călătorie înainte de a ajunge la punctul de control. La fel, este important să țineți la îndemână laptopul și alte dispozitive electronice, pentru a le scoate din bagaj dacă vi se solicită. Pregătiți, de asemenea, hainele groase și obiectele personale pentru a le așeza în tăvi, conform indicațiilor personalului.

Administrația aerogării anticipează că traficul se va reduce pe măsură ce sezonul vacanțelor în perioada estivală se încheie.