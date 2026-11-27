Potrivit ANSA, în urma analizelor de laborator, găinile ouătoare ale producătorului au fost testate pozitiv la Salmonella Enteritidis.

Produsele vizate de rechemare au următoarele elemente de identificare:

Producător: „Rediagro” SRL;

Marcaj pe ou: 3MD DN 006;

Marcaj pe ambalaj: MD EPC DN 006;

Data colectării: începând cu 20 noiembrie 2026;

Data durabilității minimale: începând cu 17 decembrie 2026.

Având în vedere riscul de contaminare, consumatorii care au achiziționat aceste ouă sunt îndemnați să nu le consume și să le returneze unităților comerciale de unde au fost procurate.

ANSA nu precizează cantitatea de ouă vizată de procedura de rechemare și nici lista magazinelor în care acestea au fost comercializate.