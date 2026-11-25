Potrivit proiectului, încălcarea intenționată a ordinului de restricție de urgență va fi sancționată cu muncă neremunerată în folosul comunității, de la 100 până la 180 de ore, sau cu până la doi ani de închisoare. În prezent, fapta este sancționată contravențional. Nerespectarea ordonanței de protecție, inclusiv a măsurilor de monitorizare electronică, ar putea fi pedepsită cu până la patru ani de închisoare.

Poliția va putea solicita din oficiu emiterea unei ordonanțe de protecție în cel mult 24 de ore, dacă identifică un risc înalt sau foarte înalt pentru victimă, inclusiv de omor. În cazul plecării agresorului peste hotare, dispozitivul de monitorizare electronică va fi înlăturat și reinstalat la revenirea acestuia în țară.

Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile au identificat mai multe lacune în mecanismele de protecție a victimelor, pe care încearcă să le remedieze prin înăsprirea pedepselor pentru încălcarea ordinelor de restricție, introducerea consemnului la frontieră și asigurarea cazării victimelor, la necesitate.

În primele opt luni ale anului curent au fost emise 4 766 de ordine de restricție de urgență și 817 ordonanțe de protecție, dintre care 692 au prevăzut monitorizarea electronică. În aceeași perioadă, au fost inițiate 400 de cauze penale pentru încălcarea ordonanțelor de protecție.