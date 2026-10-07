„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara dictatorului Putin din cauza ciumei din Siberia

Ambasada a menționat că posibilitățile guvernului SUA de a oferi asistență cetățenilor săi din Rusia, în special în afara Moscovei, sunt limitate. Americanilor aflați în zona de posibilă răspândire a infecției li s-a recomandat să respecte instrucțiunile autorităților locale din domeniul sănătății, să evite unitățile medicale afectate și să solicite imediat ajutor în cazul apariției febrei sau a simptomelor unei afecțiuni respiratorii, scrie Digi24.RO.

După vizitarea zonei în care se presupune că a avut loc focarul de ciumă, ambasada a recomandat monitorizarea stării de sănătate timp de 14 zile. În plus, cetățenii americani au fost îndemnați să elaboreze din timp un plan de plecare de urgență din Rusia, care să nu depindă de ajutorul guvernului SUA. În același timp, Departamentul de Stat al SUA a reamintit recomandarea în vigoare pentru Rusia de a „nu vizita țara”.

Cetățenilor americani care își planifică o călătorie li s-a recomandat să renunțe la aceasta din cauza riscului de reținere ilegală și a altor amenințări la adresa securității.

Anterior, SUA au solicitat oficial Moscovei să furnizeze detalii cu privire la decesul unei angajate a institutului de combatere a ciumei.

Autoritățile ruse neagă faptul că Shipilova ar fi murit de ciumă. Rospotrebnadzor a calificat boala drept „pneumonie de etiologie necunoscută”, iar guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat că în probele biologice prelevate de la cercetătoare „nu s-au descoperit microorganisme legate de activitatea sa profesională”.

Epidemiologul Mihail Favorov a subliniat că acest lucru nu poate însemna în mod categoric că ea nu a avut ciumă. Potrivit acestuia, în cazul unei evoluții fulgerătoare a bolii, țesuturile organismului se descompun rapid, motiv pentru care izolarea bacteriilor vii din materialul prelevat reușește doar în 10–30% din cazuri.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că este îngrijorat de informațiile privind o posibilă epidemie de ciumă și a anunțat că va purta o discuție pe această temă cu Vladimir Putin.

În același timp, autoritățile sanitare ruse continuă să caracterizeze situația ca fiind calmă, afirmând că, după decesul lui Șipilova, la cele 189 de persoane care au intrat în contact cu ea și care au fost spitalizate, nu s-au constatat semne ale bolii.

