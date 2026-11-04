Parcările de captare de la intrările în Chișinău ar putea fi gata la primăvară

Trei parcări vor fi amenajate în sectorul Botanica, două, la intrarea în sectorul Buiucani, și câte unul în sectoarele Ciocana, Râșcani și Centru. Costul total al acestui proiect se ridică la 200 de milioane de lei, potrivit primarului capitalei Ion Ceban.

„Proiectul a durat în timp pentru că toate lucrurile trebuie discutate minuțios. Nici de departe nu suntem la etapa finală. Vrem să conectam suburbiile capitalei, oamenii, primarii, consilierii, ca împreună să definitivăm acest concept. Astăzi niciuna din aceste parcări nu este finalizată. Suntem în proces”, a spus primarul capitalei. Edilul a menționat de asemenea că pentru o perioadă îndelungată acestea vor fi gratuite, dar a evitat să ofere un termen exact.

În total vor fi peste 1 700 de locuri. Cea mai mare parcare va fi cea din sectorul Ciocana, unde sunt preconizate 500 de locuri, în zona străzilor Milescu Spătaru, Vadul lui Vodă și Meșterul Manole. Parcarea din sectorul Râșcani, de pe Calea Orheiului, va avea o capacitate 178 de locuri.

În sectorul Buiucani vor fi două parcări, una pe strada Ghidighici, cu o capacitate de 240 de locuri și alta pe strada Codrilor care va primi până la 250 de mașini. În sectorul Centru, parcarea va fi pe Șoseaua Hâncești. Aici urmează să fie instalat un ascensor și construite scări, cu acces spre str. Miorița. Acolo vor fi disponibile 250 de locuri.

Direcția generală mobilitate urbană urmează să introducă rute noi de transport public, menite să facă legătura directă cu parcările de captare. În acest scop, pe trasee vor fi introduse 50 de unități de transport public.