Parlamentul a declarat de utilitate publică lucrările de dezvoltare a Moldova HiTech Park

Potrivit proiectului, Guvernul va identifica și asigura investițiile necesare pentru dezvoltarea rețelelor de utilități și a drumurilor, urmând ca acestea să fie incluse în programele investiționale.

Totodată, perioada de funcționare a parcului ar urma să fie extinsă de la 30 la 50 de ani. Pe teritoriul acestuia va fi interzisă construcția de locuințe, inclusiv case individuale și blocuri de apartamente. Vor putea fi amenajate, însă, spații de cazare temporară pentru rezidenți, cercetători, angajați și vizitatori, dacă acestea sunt necesare activității parcului.

Proiectul modifică și regimul terenurilor. Administratorul va putea transmite rezidenților, cu titlu gratuit, dreptul de superficie asupra terenurilor, pentru o perioadă care nu va depăși durata de existență a parcului. Dreptul va putea fi reînnoit prin acordul părților.

La selectarea rezidenților va putea fi luată în calcul contribuția acestora la obiectivele parcului, inclusiv prin utilizarea soluțiilor de energie verde, implicarea tinerilor și studenților în activități de inovare, cercetare și dezvoltare, precum și atragerea expertizei și investițiilor din partea diasporei.

„Moldova HiTech Park” este conceput ca un hub național pentru inovare, cercetare și dezvoltare și antreprenoriat tehnologic, menit să atragă investiții și finanțări, să susțină infrastructura și exporturile cu valoare adăugată și să consolideze cooperarea dintre mediul academic, sectorul privat și autoritățile publice.