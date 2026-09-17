Parlamentul a denunțat un nou acord încheiat pe platforma CSI

Propunerea a fost înaintată de Ministerul Culturii, care argumentează că mecanismul prevăzut de acord nu mai este eficient, în condițiile în care cea mai mare parte a schimburilor și cooperării dintre biblioteci se desfășoară în prezent în format digital. În același timp, expedierea internațională a publicațiilor în format fizic presupune costuri ridicate.

Denunțarea acordului nu înseamnă însă încetarea colaborării Bibliotecii Naționale cu instituțiile similare din statele CSI. Cooperarea va putea continua prin intermediul rețelelor profesionale internaționale, inclusiv Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci, IFLA, și Biroul European al Asociațiilor de Bibliotecă, Informare și Documentare, EBLIDA.

Ministerul Culturii invocă, totodată, schimbarea priorităților externe ale Republicii Moldova.

„Menținerea mecanismelor instituite în cadrul CSI nu mai este considerată necesară, mai ales în contextul evoluțiilor geopolitice din regiune și al reorientării priorităților externe ale Republicii Moldova”, se arată în argumentarea instituției.

Odată cu acordul, este denunțat și protocolul adițional aferent acestuia.

Decizia face parte din procesul mai amplu de revizuire a tratatelor încheiate de Republica Moldova pe platforma CSI. Autoritățile argumentează retragerea din acest acord și prin eficiența redusă a aplicării sale pentru Republica Moldova.