Parlamentul a fost vizitat de elevi, studenți și delegații internaționale. Tinerii au discutat cu deputații și au asistat la ședințe plenare

Potrivit Parlamentului, după vacanța de toamnă, elevii și studenții au revenit la activitățile educaționale și au participat la vizite informative pentru a afla mai multe despre rolul Legislativului și importanța acestuia în viața societății.

Printre instituțiile de învățământ ai căror elevi au vizitat Parlamentul se numără liceele „Petru Zadnipru”, „Vasile Alecsandri” și „Taras Șevcenko” din Chișinău, precum și Liceul Teoretic „Orizont” din Durlești. De asemenea, elevii Liceului Teoretic „DaVinci” din capitală au participat la o discuție interactivă despre activitatea parlamentară cu deputata Ana Oglinda.

Pragul Legislativului a fost trecut și de elevii Colegiului Național de Comerț al ASEM, ai Colegiului de Criminologie și ai Școlii Profesionale nr. 3 din Chișinău. Totodată, au fost prezenți studenți ai Facultății de Drept din cadrul ASEM și ai Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova.

Un alt grup de vizitatori a fost format din reprezentanți ai instituțiilor de justiție din Spania, Estonia și Marea Britanie, însoțiți de reprezentanți ai PNUD Moldova. Aceștia au discutat despre activitatea parlamentară cu deputatul Igor Chiriac.

Totodată, tineri din Germania au fost interesați de situația actuală din Republica Moldova și de progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Subiectele au fost abordate în cadrul unei întrevederi cu președintele Comisiei pentru integrare europeană, Adrian Băluțel, vicepreședinta comisiei, Ana Calinici, și deputatul Radu Marian.

O experiență aparte au avut studenții Școlii de Jurnalism din Moldova, care au asistat la o ședință plenară a Parlamentului. Aceștia au fotografiat momente din activitatea Legislativului și au avut ocazia să experimenteze rolul de fotoreporter într-o instituție publică, surprinzând portrete, emoții și secvențe reprezentative dintr-o zi de lucru a deputaților.