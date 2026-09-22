Parlamentul a instituit stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile

Hotărârea le oferă autorităților posibilitatea de a interveni, în perioada de criză, asupra achizițiilor și stocurilor de resurse energetice, importurilor de combustibili, consumului de electricitate și utilizării resurselor de apă.

Astfel, Comisia Națională de Management al Crizelor va putea aplica reguli speciale pentru achiziționarea, constituirea stocurilor și distribuirea resurselor energetice. Autoritățile vor putea restricționa temporar exporturile din depozitele strategice și prioritiza importurile și vămuirea combustibililor.

Pentru limitarea efectelor eventualelor scumpiri, vor putea fi reglementate temporar mecanismele de plafonare a prețurilor și marjele logistice și comerciale. Hotărârea permite și analizarea și ajustarea temporară a accizelor și taxelor pentru menținerea unor tarife accesibile.

În sectorul electroenergetic, autoritățile vor putea stabili reguli pentru utilizarea capacităților de interconexiune și vor putea acorda prioritate alimentării consumatorilor de importanță vitală. În orele de vârf ar putea fi introduse programe de reducere a consumului neesențial în sectorul public și în industrie, pentru a diminua riscul unor întreruperi pentru populație și infrastructura critică.

Starea de urgență vizează și deficitul hidrologic din bazinele Nistrului și Prutului. Comisia va putea prioritiza utilizarea resurselor de apă și mobiliza echipamente de pompare și surse autonome de energie pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă și protejarea nodurilor vitale de captare.

Operatorii licențiați vor fi obligați să raporteze zilnic stocurile disponibile. Totodată, vor putea fi create coridoare dedicate transportului de combustibili și simplificate unele proceduri administrative pentru intervențiile de urgență.

Deciziile adoptate de Comisia Națională de Management al Crizelor pe durata celor 60 de zile vor fi obligatorii pentru autorități, instituții publice, agenți economici și cetățeni.

Noua stare de urgență va intra în vigoare imediat după expirarea, pe 25 septembrie, a stării de alertă instituite anterior de Guvern în sectoarele energetic și hidrologic.