Bugetul total estimativ al proiectului „Moldova – Proiect de alimentare durabilă cu apă (irigații)” este de 129,9 milioane de euro. Pe lângă împrumutul BERD, Republica Moldova va beneficia de granturi și credite oferite de Uniunea Europeană prin Platforma NIP, iar Guvernul va acoperi din bugetul de stat impozitele și taxele aferente achizițiilor realizate în cadrul proiectului.

Proiectul va fi implementat în două etape. În prima etapă, vor fi modernizate două sisteme centralizate de irigații aflate în proprietatea statului: Puhăcenii de Sus, în raioanele Criuleni și Anenii Noi, și Masivul Căușeni, în raionul Ștefan Vodă.

În cea de-a doua etapă, în baza unui studiu de fezabilitate, vor fi selectate alte sisteme centralizate de irigare care urmează să fie incluse în proiect. Autoritățile estimează că investițiile vor permite creșterea producției agricole cu cel puțin 50% față de media din ultimii 10 ani și vor crea 270 de locuri de muncă.

BERD a acordat Republicii Moldova, din 1992 până în prezent, finanțări de 2,3 miliarde de euro pentru implementarea a 170 de proiecte.